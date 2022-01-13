Рассмотрение проекта Екатеринбургской кольцевой электрички планируют завершить в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2022 году планируют завершить переговоры с РЖД по реализации проекта Екатеринбургской кольцевой электрички, которая должна связать шесть городов Свердловской области. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев.

"В этом году мы планируем завершающий раунд [переговоров] по реализации этого проекта [кольцевой дороги для электричек]", - сказал он.

Губернатор добавил, что строительство кольцевой дороги серьезным образом скажется на развитии всей агломерации, в том числе пригородов, свяжет многие районы электричкой "Ласточка". "Этот проект достаточно серьезный, во многом принятие решения по реализации этого проекта зависит от РЖД", - отметил глава региона.

Куйвашев добавил, что в мае 2022 года планируется запустить движение по трамвайной линии между Екатеринбургом и городом-спутником Верхней Пышмой. Для этого планируется закупить 11 трамваев.

Вопрос о развитии пассажирского железнодорожного транспорта в Екатеринбурге по принципу наземного метро обсуждался в середине июля 2021 года на раба очей встрече генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и главы города Алексея Орлова. На ней было отмечено, что это крайне значимый проект для Екатеринбурга и региона в целом. Также сообщалось, что власти Екатеринбурга планируют соединить будущую Екатеринбургскую кольцевую электричку с шестью городами Свердловской области.