Пострадавшие от засухи аграрии Урала получат 100 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области в текущем году выплатят почти 100 млн рублей аграриям, которые пострадали от засухи прошлого года, на возмещение части затрат по производству зерна. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Те предприятия, которые потеряли урожай, безусловно, получат субсидию на поддержку и возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур. Из регионального и федерального бюджетов выделят почти 100 млн рублей", - сказал он.

По словам Куйвашева, выплату субсидий начнут в этом году. Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в режиме реального времени мониторит ситуацию на каждом предприятии.

Новую субсидию на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, ввели в конце прошлого года. Ожидается, что в первый год поддержкой смогут воспользоваться около 100 сельхозтоваропроизводителей. На выплату могут претендовать хозяйства, которые вырастили и продали зерновые культуры с 1 января по 20 июля 2022 года.

Куйвашев в июле 2021 года ввел на 39 из 96 территориях Свердловской области режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Позже он сообщил, что убытки от очень жаркой погоды составят как минимум 2-3 млрд рублей. Режим ЧС был снят в конце октября.