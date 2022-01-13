Законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарствами внесут в правительство в апреле

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Законопроект об онлайн-торговле рецептурными лекарственными препаратами планируется внести в правительство РФ в апреле 2022 года. Соответствующий план законопроектной деятельности кабмина 30 декабря утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

"О проведении эксперимента по розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат <…> Срок представления в правительство Российской Федерации - апрель", - говорится в документе.

Согласно документу, законопроект планируется внести в Госдуму в августе текущего года.

В октябре 2021 года в пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что Минздрав и Минюст согласовали законопроект о дистанционной продаже рецептурных лекарственных средств. В новой редакции документа расширен список запрещенных для онлайн-покупки препаратов, а также добавлено положение о создании единого реестра назначений лекарств, ведение которого будет осуществляться с использованием Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, рассказали в министерстве.

С 1 сентября 2021 года вступил в силу новый порядок онлайн-продажи безрецептурных лекарственных препаратов, согласно которому несетевые аптеки могут дистанционно торговать лекарствами, а покупать препараты можно на маркетплейсах.