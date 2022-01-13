Законопроект о штрафах за невыполнение квот по госзакупкам внесут в Думу осенью

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ весной должен внести в правительство законопроект о штрафах за невыполнение квот по госзакупкам российских товаров, в сентябре его планируется направить в Госдуму. Соответствующий план законопроектной деятельности кабмина утвердил 30 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Срок внесения Минпромторгом и ведомствами законопроекта с соответствующими изменениями в КоАП в кабмин - март, в Госдуму - сентябрь. Таким образом, закон о штрафах может быть принят не раньше осенней сессии Госдумы.

Документ будет предполагать установление административной ответственности за несоблюдение минимальной обязательной доли закупок российских товаров отдельных видов и минимальной доли закупок товаров российского происхождения.

Летом 2021 года в отчете Минпромторга говорилось, что штрафы за необоснованное невыполнение установленных квот по госзакупкам могут заработать ко второму кварталу 2022 года. С 2021 года вступили в силу постановления правительства РФ о квотах на закупки некоторых видов отечественных товаров государственными заказчиками и на закупку госкомпаниями ряда товаров российского производства. Правительство утвердило перечень товаров и размер квот по ним в области радиоэлектроники, медицинской техники и оборудования, легкой промышленности и других.