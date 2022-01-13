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Британские парламентарии предупредили о негативных последствиях введения цифровой валюты

При этом авторы доклада, подготовленного комитетом Палаты лордов британского парламента по экономическим вопросам, отметили преимущества введения "оптовой CBDC" для использования между финансовыми учреждениями, что поможет повысить эффективность торговли ценными бумагами и расчетов

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Возможное введение Банком Англии цифрового фунта стерлингов для широкого использования в Соединенном Королевстве может нанести удар по финансовой стабильности и конфиденциальности данных, повысить стоимость кредитов. С таким предупреждением выступили британские парламентарии в обнародованном в четверг докладе в связи с рассмотрением в Соединенном Королевстве перспектив введения после 2025 года цифровых банкнот - Central bank digital currency (CBDC).

По мнению авторов документа, подготовленного комитетом Палаты лордов британского парламента по экономическим вопросам, широкое хождение CBDC, прежде всего в розничной торговле, несет "две серьезные угрозы безопасности". Во-первых, конфиденциальность "учетных записей может быть нарушена вследствие узких мест в кибербезопасности". Кроме того, "централизованная система цифровой валюты, которая станет важным элементом национальной инфраструктуры, может оказаться мишенью для атак со стороны враждебных государств и негосударственных субъектов", отмечается докладе.

В то же время его составители указывают на некоторые преимущества введения "оптовой CBDC" для использования между финансовыми учреждениями, что поможет повысить "эффективность торговли ценными бумагами и расчетов". Однако, как считают парламентарии, для этого необходимы "дополнительные исследования и эксперименты". В любом случае система цифровой валюты "должна быть адаптирована к новым угрозам безопасности и технологическим изменениям, включая быстроразвивающиеся квантовые вычисления", считают они.

Ранее министры финансов Группы семи (G7) представили набор принципов, которыми могут руководствоваться центробанки при введении цифровых валют. По мнению глав ведомств и руководителей центробанков Соединенного Королевства, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, в будущем CBDC могут дать бизнесу и потребителям новые возможности для совершения платежей, способствуя инклюзивности и инновационному развитию экономики, которая развивается все стремительнее и все сильнее уходит в цифровое пространство.

CBDC должны вводиться, согласно их выводам, при надлежащем надзоре, обеспечении прозрачности и верховенства права, а также они не должны создавать угрозы для финансовой и валютной стабильности. Особо подчеркивается необходимость защищать личные данные пользователей, обеспечивать максимальную надежность новой системы и сводить к минимуму риски, исходящие от киберпреступников и мошенников.

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