"Молдовагаз" заявил об оплате "Газпрому" поставок газа за декабрь в полном объеме

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Молдавское газораспределительное предприятие "Молдовагаз" сообщило, что полностью перечислило "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года.

"АО "Молдовагаз" полностью перечислило "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. В связи с этим администрация предприятия благодарит потребителей, которые до крайнего срока оплатили счета за газ", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

В нем отмечено, что теперь компания сосредоточена на накоплении всех платежей за декабрь и январь, с целью перевода оплаты по контракту с "Газпромом".