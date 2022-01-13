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"Молдовагаз" заявил об оплате "Газпрому" поставок газа за декабрь в полном объеме

Теперь компания сосредоточена на накоплении всех платежей за декабрь и январь

КИШИНЕВ, 13 января. /ТАСС/. Молдавское газораспределительное предприятие "Молдовагаз" сообщило, что полностью перечислило "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года.

"АО "Молдовагаз" полностью перечислило "Газпрому" оплату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года. В связи с этим администрация предприятия благодарит потребителей, которые до крайнего срока оплатили счета за газ", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

В нем отмечено, что теперь компания сосредоточена на накоплении всех платежей за декабрь и январь, с целью перевода оплаты по контракту с "Газпромом".

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