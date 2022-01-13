Иностранные инвестиции в экономику КНР в 2021 году увеличились на 20,2%

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китай в 2021 году привлек прямые иностранные инвестиции на сумму $173,48 млрд, что на 20,2% больше по сравнению с предшествующим годом. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

В юаневом эквиваленте зарубежные инвестиции в экономику КНР составили 1,149 трлн юаней, что на 14,9% больше в годовом исчислении.

Показатель прошлого года является рекордным для Китая. Представленные цифры по иностранным инвестициям не учитывают банковские депозиты и операции с ценными бумагами.

По итогам 2020 года Китай привлек прямые иностранные инвестиции на сумму $144,37 млрд, что на 4,5% больше по сравнению с 2019 годом. В юаневом эквиваленте инвестиции в Китай в прошлом году увеличились на 6,2%, составив 999,98 млрд юаней.