Самозанятые Татарстана заработали более 40 млрд рублей за три года

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Самозанятые Татарстана заработали 40,6 млрд рублей за время действия специального налогового режима. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

"Вместе с ростом числа в регионе плательщиков "Налога на профессиональный доход" зафиксирован рост их валового суммарного дохода - за время действия специального налогового режима самозанятые Татарстана заработали 40,6 млрд рублей", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что на конец 2021 года численность занятых в сфере МСП в Татарстане, включая ИП и самозанятых, превысила 780 тыс. человек. Количество самих самозанятых превышает 169 тыс.

Специальный налоговый режим был запущен 1 января 2019 года как пилотный проект в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. В начале 2020 года возможность применения режима распространили на 23 российских региона, а с 1 июля того же года - на всю страну. Статус самозанятого предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.