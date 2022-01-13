Генеральным директором Natura Siberica назначили бывшего топ-менеджера АФК "Система"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Генеральным директором российского производителя косметики Natura Siberica назначен бывший топ-менеджер АФК "Система" Феликс Либ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Natura Siberica.

"Феликс Либ назначен гендиректором всех пяти компаний ГК Natura Siberica", - сообщили в компании.

Представитель Natura Siberica рассказал, что в начале января 2022 года вновь заработало флагманское производство Natura Siberica в Дмитрове, которое было остановлено в сентябре 2021 года. Приостановка производства произошла в связи со смертью основателя компании Андрея Трубникова, после которой началась борьба за активы между его наследниками. В конце 2021 года участники спора заявили о намерении решить конфликт. "Нам удалось сохранить оборудование и лабораторию качества, на заводе продолжают трудится наши прежние технологи, досконально знающие уникальную рецептуру. Также возобновлены поставки сырья на производство и восстановлены логистические цепочки", - сказал он.

По словам советника генерального директора Ирины Трубниковой, которые приводит компания, в том числе благодаря приходу нового генерального директора, планируется привлечь в компанию новые инвестиции и нарастить ее долю на рынке косметики. "Особые надежды я связываю с интересом АФК "Система" к нашей компании", - сказала Трубникова.

Как отметил Либ, слова которого также передает пресс-служба, среди ближайших планов менеджмента компании - оптимизация бизнес-процессов на производстве и его расширение, оптимизация оптовых и розничных продаж, развитие R&D c целью вывода на рынок новых продуктов, обновление маркетинговой стратегии. Он также заверил, что Natura Siberica остается приверженной идеям экологичности в производстве своей продукции, в основе рецептуры которой используются природные ингредиенты.

В АФК "Система" уточнили, что до настоящего момента Либ работал исполнительным директором АФК "Система". "Natura Sibericа - инвестиционно привлекательный бизнес, в котором мы видим большой потенциал. Мы находимся в диалоге со всеми заинтересованными сторонами", - сказал представитель АФК "Система" Сергей Копытов.