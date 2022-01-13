Москва возглавила рейтинг доступности кадров для инновационной экономики за декабрь

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) представила на Гайдаровском форуме результаты нового рейтинга регионов РФ по доступности кадров для инновационной экономики. В своих категориях субъектами-лидерами, согласно исследованию за декабрь 2021 года, стали Москва, Новосибирская и Томская области, следует из презентационных материалов (имеются в распоряжении ТАСС).

"Анализ кадровых ресурсов 85 субъектов РФ в области науки, технологии, инженерии и математики (STEM) отражает количество вакансий в расчете на 10 тыс. человек экономически активного населения (ЭАН)", - поясняется в материалах.

В рамках исследования регионы России были поделены на пять подгрупп в зависимости от численности экономически активного населения. В первой подгруппе, куда вошли крупнейшие субъекты, лидером стала Москва. Среди регионов с населением до 2 млн человек экономически активного населения первую строчку заняла Новосибирская область, в третьей подгруппе - от 500 тыс. до 1 млн человек - Томская область. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Магаданскую область определили как лидеров рейтинга среди регионов, имеющих от 100 до 500 тыс. и 100 тыс. человек экономически активного населения соответственно.

Поясняется, что анализировались вакансии по следующим профессиям: инженер, энергетик, аналитик, исследователь, проектировщик, архитектор, программист, системный администратор, дата-сайентист, математик, статист, эпидемиолог, доктор, эколог, биолог, преподаватель математики и информатики.

Результаты исследования, входящие наряду с рейтингом медиаактивности регионов РФ в новую линейку исследований АИРР, будут обновляться ежемесячно, что позволит анализировать позиции любого региона в динамике.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.