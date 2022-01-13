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Греф заявил, что Сбербанк готов к любым санкциям

Греф заявил, что Сбербанк готов к любым санкциям.

Правительство планирует в ноябре внести в Госдуму законопроект о границах зеленых поясов
Ответственным разработчиком указан Росреестр и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
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