Узбекистан восстановил экспорт электроэнергии в Афганистан

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Национальная электроэнергетическая компания Афганистана (DABS) заявила в четверг, что поставки электроэнергии из Узбекистана нормализовались. Об этом говорится в уведомлении на сайте компании.

"С 7 утра импорт электроэнергии из Узбекистана вернулся к нормальным значениям", - сообщила DABS. Компания напомнила, что в среду узбекская сторона "без предварительного уведомления сократила экспорт электричества в Афганистан на 60%". Это было связано с техническими проблемами на электростанции "Марджан".

DABS, однако, предупреждает, что, несмотря на восстановление поставок, в стране все еще "будут происходить отключения электричества из-за его нехватки и из-за перегрузки сетей".

Афганистан закупает большую часть электроэнергии в среднеазиатских странах, в частности в Узбекистане и Таджикистане. Из-за такой внушительной зависимости от импорта и перебоев в поставках в стране в пиковые сезоны потребления регулярно происходят отключения электричества.