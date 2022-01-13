Китай надеется, что США смогут создать условия для расширения торговли

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Пекин надеется на создание Вашингтоном условий для расширения торговли между Китаем и США. Об этом в четверг на брифинге сообщила официальный представитель Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин.

"Суть торгово-экономических отношений КНР и США заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше. Надеемся, что США смогут создать благоприятную атмосферу и условия для расширения торгового сотрудничества между двумя странами", - сказала Шу Цзюэтин.

По ее словам, первая фаза торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном выгодна не только Китаю и США, но и всему миру. "С тех пор как соглашение вступило в силу, Китай усердно работал над преодолением многочисленных тяжелый неблагоприятных последствий, таких как удар пандемии, глобальная экономической рецессии и сбои в цепочке поставок, и при этом содействовал совместной реализации соглашения", - отметила Шу Цзюэтин.

"В настоящее время команды двух стран по торгово-экономическим вопросам поддерживают постоянную связь. Если будет дополнительная информация, мы своевременно сообщим об этом", - резюмировала она.

Администрация предыдущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР. Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сумму $370 млрд. Как утверждает агентство Рейтер, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.

15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. Согласно договоренностям, Китай согласился увеличить закупки продукции США на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения. После победы на выборах американский президент Джо Байден объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в нее изменений, хотя прежде утверждал, что договоренности с Пекином "провалились".