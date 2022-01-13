Продажи легковых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4,3%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России по итогам 2021 года выросли на 4,3% по сравнению с показателем 2020 года и составили 1,67 млн шт., говорится в презентации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) на итоговой пресс-конференции.

При этом в декабре 2021 года продажи легковых авто и LCV в РФ упали на 19,9% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года - до 133,5 тыс. шт.

В презентации отмечается, что результаты продаж 2021 года практически совпали с первоначальным прогнозом АЕБ, согласно которому должно было быть продано 1,756 млн автомобилей.

Прогнозы

АЕБ прогнозирует небольшой рост продаж новых легковых автомобилей и LCV в РФ по итогам 2022 года на 3,3%, до 1,72 млн, следует из презентации.

"В 2022 году комитет ожидает небольшой рост по сравнению с 2021 годом до 1,72 (млн - прим. ТАСС) проданных автомобилей, или на 3,3% выше по сравнению с 2021 годом", - говорится в презентации.

Продажи электромобилей

Согласно презентации АЕБ, продажи электромобилей в РФ по итогам прошедшего года выросли в 2,6 раза, до 1 тыс. шт.

"Благодаря поддержке спроса на электромобили и в первую очередь применению нулевой ставки ввозной таможенной пошлины, рынок электромобилей показал стремительный рост в первые три квартала прошлого года", - говорится в презентации.

В ассоциации подчеркнули, что отмена нулевой ввозной пошлины приведет к замедлению роста инфраструктуры и спроса на этот вид транспортных средств.

