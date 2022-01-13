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Гайдаровский форум

В Мурманской области объем частных инвестиций вырос на 30% за три года

По словам губернатора Андрея Чибиса, рост региональной экономики за три года составил 15%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рост частных инвестиций в экономику Мурманской области с 2019 года составил около 30%, это более 400 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил глава региона Андрей Чибис в ходе Гайдаровского форума.

"За последние три года, даже несмотря на пандемию, рост частных инвестиций составил 30%, это более 400 млрд рублей. Рост региональной экономики за три года составил 15%", - сказал Чибис на дискуссионной площадке "Инвестор как клиент государства. Новый подход к государственно-частному партнерству".

Губернатор Мурманской области уверен, что таких показателей региону удалось добиться, в том числе благодаря привлечению к проектам, реализуемым на территории Заполярья, не только частных инвесторов, но и государство, в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). "Последнее время акцент на федеральную поддержку связан именно с ГЧП. Подход, когда преимущество имеет тот, кто еще привлек частные деньги, частный бизнес в реализацию инфраструктурного, в том числе социального проекта, на мой взгляд, это абсолютно правильная история", - сказал он.

Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов, соглашаясь с губернатором Мурманской области, отметил ведущую роль региональных властей в реализации механизма ГЧП. "Умение регионов правильно подавать свои заявки для получения федерального финансирования. Умение правильно представлять свои проекты, естественно, вместе с бизнесом, оно является ключевым фактором, который позволяет тому или иному региону быстрее достигать тех задач, которые он перед собой ставит", - пояснил он.

"Регион является модератором инвестиций и частных, и федеральных. Регионы и губернаторы становятся основными игроками, основными модераторами всего этого процесса. Вы [субъект РФ] с одной стороны клиент у Федерации, когда приходите с проектом на субсидию, либо на софинансирование своего регионального ГЧП-проекта, с другой стороны это бизнес, с которым вы тоже должны взаимодействовать", - добавил генеральный директор Национального Центра ГЧП Павел Селезнев, участвуя в дискуссии.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичГайдаровский форум
Гайдаровский форум
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