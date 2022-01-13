Правительство выделило 5 млрд руб. для запуска проектов ТКО через зеленые облигации

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Строительство порядка 13 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) будет профинансировано в России на 5 млрд руб. через зеленые облигации. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в четверг.

"Правительство РФ выделило 5 млрд рублей для финансирования строительства объектов в области обращения с твердыми коммунальными отходами через зеленые облигации ППК РЭО. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Финансирование позволит запустить не менее 13 проектов", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, зеленые облигации станут еще одним инструментом на пути реализации проектов по строительству и реконструкции объектов обработки и утилизации отходов.

Вице-премьер отметила, что финансирование позволит привлечь более 50 млрд рублей инвестиций в отрасль обращения с отходами для строительства инфраструктуры.

Всего до конца 2024 года наблюдательный совет ППК РЭО одобрил выпуск зеленых облигаций на сумму 100 млрд рублей. Якорным инвестором при приобретении облигаций РЭО выступит "Россельхозбанк".

"Экологическая повестка стала общемировым трендом, и при реализации мер поддержки инвестиционных проектов мы оцениваем в том числе мировой опыт финансирования экологических проектов с помощью зеленых инструментов. РЭО постоянно ищет меры поддержки для рынка, чтобы инвесторы могли заходить в отрасль, развивать ее. <…> Ряд мер уже доказал свою эффективность, в 2021 году было профинансировано пять проектов на общую сумму 6,1 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева.