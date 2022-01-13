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Гайдаровский форум

Кудрин назвал образование приоритетным направлением для развития РФ на ближайшие годы

Председатель Счетной палаты отметил, что система образования влияет, в частности, на качество госуправления, предпринимательства, а также технологий и новаций

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Развитие системы образования должно стать приоритетным направлением государственной политики на ближайшие годы. Об этом в четверг на Гайдаровском форуме заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопрос, какую реформу он бы поставил на первое место.

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"Если бы я отвечал, то все в ближайшее время определит образование. Вообще качество образования, обучение с детских лет, компетенции, навыки, умение работать в быстро меняющемся рынке (мы половину профессий через 30 лет потеряем нынешних)", - сказал он.

По словам Кудрина, система образования влияет на все: качество госуправления, качество предпринимательства, качество технологий и новаций. "Это наиважнейшая вещь. Мы к этому еще даже серьезно не подошли. Мир уж начал этот процесс перестройки образования, мы еще только подходим", - добавил Кудрин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичГайдаровский форум
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