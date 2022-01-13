В Москве начнут производство медицинских изделий для дыхательной диагностики язвы желудка

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" наладит выпуск инновационных медицинских изделий и материалов для дыхательной диагностики причин таких заболеваний, как гастрит, язва и рак желудка. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания "Изокарб" получила статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", где будет производить инновационные медицинские препараты и материалы для дыхательной диагностики причин таких заболеваний, как гастрит, язва и рак желудка. Новый резидент планирует запустить производство фармацевтических препаратов и материалов для медицины, а также вести собственные научные исследования. Объем инвестиций в проект составит 57,5 млн рублей. На предприятии предполагается создать 35 рабочих мест, планируемый объем производства - более 400 тыс. различных медицинских тест-наборов в год с возможностью дальнейшего увеличения без модернизации технологического оборудования", - приводятся слова руководителя департамента Александра Прохорова.

Для реализации проекта резидент столичной особой экономической зоны создаст производственный комплекс на площадке "Алабушево" в Зеленограде, "Компания "Изокарб" арендует помещения общей площадью 719 кв. м в одном из трех инновационных лабораторно-промышленных корпусов площадки "Алабушево", введенных в эксплуатацию с 2021 года. Эти здания оснащены всей современной инфраструктурой, что поможет новому резиденту с комфортом сосредоточиться на производственном процессе. Кроме того, локализация проекта на территории "Технополис "Москва" позволит компании сконцентрировать научный потенциал и привлечь специалистов из Зеленограда к разработкам высокотехнологичной продукции", - отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Ранее компания зарегистрировала и защитила патентами ряд инновационных медицинских изделий, включая наборы для дыхательных тестов на Helicobacter pylori - бактерии, являющейся причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта. С 2022 года предприятие переходит на производство собственного сырья.