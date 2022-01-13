Хуснуллин: не менее 5% коммунальных сетей необходимо ежегодно обновлять в России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. По меньшей мере 5% коммунальных сетей необходимо каждый год обновлять в России для решения проблемы их износа, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на сессии Гайдаровского форума.

"У нас накопившиеся проблемы какие? Это колоссальный износ. То есть нам, чтобы, например, обновляться, нужно не менее 5% всех сетей ежегодно обновлять, а мы сейчас обновляем 2%. Если мы обновляем 2%, значит, у нас сети продолжают в целом в стране ветшать", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что это может привести не просто к ухудшению качества коммунальных услуг, а вообще к их отсутствию в доме.

По словам вице-премьера, работа правительства сегодня направлена на создание новой инфраструктуры и приведение в порядок существующей. Для этого разработано так называемое инфраструктурное меню: у регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния. "Мы подготовили, как с помощью этих механизмов сделать рывок в обновлении ЖКХ", - сказал Хуснуллин.

Еще одна задача - учет экологической повестки при развитии жилищно-коммунального хозяйства. "ЖКХ является крупным сектором выработки парниковых газов. У нас до сих пор в стране много угольных котельных. Поэтому у нас новый вызов серьезный - как нам реконструировать ЖКХ и еще эту повестку учесть", - сказал вице-премьер.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.