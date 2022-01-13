Рособрнадзор проведет первый аккредитационный мониторинг вузов в марте 2023 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рособрнадзор планирует провести первый аккредитационный мониторинг качества обучения в вузах в марте 2023 года, заявил глава ведомства Анзор Музаев в четверг на Гайдаровском форуме.

"Регулярный мониторинг в сфере высшего образования, который <…> мы будем проводить раз в три года. По итогам мониторинга вузам надо преодолеть 70 баллов, это предварительно мы поставили такую планку, договорились. Дело в том, что в течение следующего года, а первый мониторинг пройдет в марте 2023 года, мы еще проведем большую апробацию с отраслевыми вузами, вузами негосударственного сектора, с такой большой выборкой и проверим, насколько те баллы, показатели, которые мы определили совместно, позволят системе качественно работать", - заявил Музаев на сессии "Образование, которое сделает нас успешными и счастливыми".

Аккредитация вузов с 1 марта 2022 года становится бессрочной, вместо этого вводится специальный мониторинг качества обучения. По его итогам вуз либо подтверждает соответствие установленным показателям, либо попадает в зону риска, что может стать основанием для проверки.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие его деятельности государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия аккредитации учебное заведение по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.