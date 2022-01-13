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Песков назвал абсурдом увязывание "Северного потока - 2" с вопросами безопасности в Европе

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Увязывание экономического проекта "Северный поток - 2" с вопросами евробезопасности является абсурдом. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие призывы в США к введению антироссийских санкций.

"Северный поток" - это вообще коммерческий проект, и увязывание этого потока с вопросами безопасности Европе - это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим - попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное", - сказал он.

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