Чубайс: Россия к 2030 году сможет получать до $40 млрд от продажи водорода

МОСКВА, 13 января /ТАСС/. Доходы России от продажи на мировом рынке водорода к 2030 году могут достичь $40 млрд, сообщил в четверг специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе Гайдаровского форума.

"До 10 новых отраслей может возникнуть в России до 2030 года в рамках энергоперехода. Одна из таких отраслей - использование водорода как нового голубого топлива. У России есть фантастическое преимущество. Я считаю, что к 2030 году Россия может выйти на объем продаж от 6 до 10 млн тонн водорода на мировом рынке. Это до $40 млрд", - сказал Чубайс.

Он отметил, что энергетический переход потребует масштабных преобразований в экономике (России). "Какие-то отрасли придется сворачивать, какие-то - создавать", - добавил Чубайс.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

