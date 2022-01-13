АСИ планирует собрать лучшие практики россиян в области устойчивого развития в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) намерено собрать лучшие решения жителей и бизнеса в области устойчивого развития на втором форуме "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщила в четверг на Гайдаровском форуме директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату АСИ Ольга Захарова.

Устойчивое развитие - это концепция ООН, согласно которой мировая экономика должна развиваться так, чтобы одновременно решать социальные проблемы и при этом не ухудшать состояние окружающей среды.

"АСИ будет проводить форум "Сильные идеи для нового времени" в этом году, и мы будем собирать все эти решения, практики, технологии для того, чтобы впоследствии создать тот самый каталог. Он станет востребованным как у бизнеса и органов государственной власти, так и у тех, кто хочет даже свой личный дом построить, соблюдая при этом принципы устойчивого развития", - отметила Захарова в ходе дискуссии "Устойчивое развитие: вызовы, угрозы и возможности для туриндустрии".

По ее словам, также в этом году АСИ планирует совместно с региональными властями запустить обучающие программы по подготовке к конкурсу поддержки предпринимательских инициатив, который инициирует Ростуризм. "Важно совместно с регионами создать те самые критерии, определить тот самый перечень практик, которые позволят нам создавать проекты будущего. С одной стороны, это станет стимулом для бизнеса, с другой стороны, прекрасным поводом для продвижения региона", - добавила она.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Его организаторы - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.