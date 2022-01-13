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Гайдаровский форум

Количество пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19%

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, это связано с недостаточным комфортом общественного транспорта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. За 10 лет количество пользователей общественным транспортом снизилось на 19%, сообщил на сессии "Приоритеты развития строительной отрасли и ЖКХ" в рамках Гайдаровского форума вице-премьер Марат Хуснуллин.

"За последние 10 лет количество пользователей общественным транспортом снизилось на 19%", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что это связано с недостаточным комфортом общественного транспорта и с увеличением использования автотранспорта.

По словам вице-премьера, эти факторы могут привести к ухудшению дорожной ситуации в российских городах.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичГайдаровский форум
Гайдаровский форум
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