Хлебозаводы Украины оказались на грани остановки из-за отсутствия льготного газа

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Хлебопекарни Украины находятся на грани остановки из-за невыполнения постановления правительства о поставках газа по льготным ценам. Об этом заявил в четверг глава ассоциации "Укрхлебпром" Александр Васильченко.

31 декабря 2021 года правительство Украины установило льготные цены на поставки природного газа производителям ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

"Постановление кабинета министров Украины об установлении льготных цен на поставку природного газа производителям продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость, не выполняется, что ставит, в частности, хлебную отрасль на грань закрытия со дня на день, а вместе с этим возможны перебои с поставками хлеба в украинские магазины", - сказал Васильченко в комментарии украинскому изданию Delo.ua.

О сложной ситуации в отрасли говорится и в письме Всеукраинской ассоциации пекарей от 11 января президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры для разблокировки действия постановления о льготных ценах на газ. "Ситуация для производителей хлеба превращается из критической в катастрофическую, так как, теряя каждый день миллионы гривен в связи с невозможностью воспользоваться решением правительства, мы приближаем тот день, когда не сможем обеспечить работу предприятий и будем вынуждены остановить производство. Подчеркиваем: запас прочности исчерпан, хлебопекарские предприятия на грани остановки", - говорится в письме.

В обращении ассоциации также подчеркивается, что у пекарей нет возможности купить газ по рыночным ценам, поскольку это приведет к дальнейшему увеличению задолженности за сырье и прекращению его поставок, в первую очередь муки. В организации отметили, что решение о поставках им газа по льготным ценам "не выполняется поставщиками по надуманным причинам".

"Большинство хлебопекарских предприятий купило газ только на первую половину января 2022 года, поскольку надеялись на обещание поставок дешевого топлива и не имели возможности купить газ на весь месяц по астрономическим ценам", - пояснили в ассоциации пекарей, добавив, что поставки на льготных условиях переносились уже несколько раз и это делает невозможным покупку газа на вторую половину января. В декабре представители украинской молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 гривен (более $2) за кубометр с января.