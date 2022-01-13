"Петровакс" пока не начал промпроизводство китайской вакцины от COVID-19

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания "Петровакс" пока не начала производство промышленных серий китайской вакцины от коронавируса "Конвидеция". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что не планируют сотрудничать с другими зарубежными производителями вакцин от коронавируса.

В октябре директор производственного комплекса "Петровакс" Лариса Духина сообщила, что промышленное производство "Конвидеции" планируется начать в 2022 году, препарат будет поставляться на экспорт.

Ранее в пресс-службе компании сообщили, что "Петровакс" ожидает регистрации вакцины в России в 2021 году. По итогам третьей фазы испытаний препарата иммунный ответ выработался у 90,6% добровольцев. Максимальные мощности новой производственной линии, созданной на предприятии, составят до 10 млн доз вакцины ежемесячно.

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Продуктовый портфель "Петровакс" включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты.