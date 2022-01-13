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Индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января

Индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года - Матвиенко.

"Новатэк" в 2021 году увеличил добычу газа на 3,3%
Объем составил 79,89 млрд куб. м
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