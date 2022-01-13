Выручка мурманских ресторанов, предлагающих арктическую кухню, выросла на 20%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рестораны Мурманской области, в меню которых представлены блюда арктической кухни, увеличили выручку на 20%. Об этом в четверг сообщил глава региона Андрей Чибис в ходе Гайдаровского форума.

"Сегодня те рестораны [Мурманской области], которые в своих меню предлагают арктическую кухню, это уже подтвержденные данные, их выручка выросла на 20%, потому что они дают специфический уникальный продукт, чистый, вкусный, который есть только у нас на территории", - сказал Чибис на дискуссионной площадке "Карта гастрономической России".

Губернатор отметил, что еще несколько лет назад среди жителей Мурманской области спроса на арктическую кухню не наблюдалось. "Мы сегодня активно внедрили в школьное меню оленину. Оказалось, что даже экономически наша оленина, ей кормить оказалось выгодней, <...> чем завозить говядину из других регионов страны", - пояснил он.

По информации властей Мурманской области, современная арктическая кухня базируется не только на вкусовых, но и на полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова, а именно, диетическая оленина с высоким содержанием витаминов, минералов и белков, дикорастущие растения Севера - одновременно пищевые и лечебные продукты природы, источник витаминов, микроэлементов - морошка, черника, брусника, вороника, голубика, хибинские горные травы, а также грибы и ягель из ловозерских тундр. Морепродукты, рыба из Баренцева моря (треска, лосось, палтус, зубатка, морской еж, морской гребешок, краб), мидии из Белого моря и рыба из тысяч озер Мурманской области.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.