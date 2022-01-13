Эксперты: домашние роутеры используются для вовлечения в ботнеты и проведения DDoS-атак

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Домашние роутеры могут использоваться для вовлечения в ботнеты и совершения DDoS-атак. Об этом предупредили опрошенные ТАСС эксперты в сфере IT.

"В настоящее время домашние роутеры захватываются для вовлечения в ботнеты и проведения DDoS-атак", - сообщил генеральный директор Infosecurity (ГК Softline) Николай Агринский.

Руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев отметил, что контроль над маршрутизатором дает доступ к внутренней сети организации или домашней сети пользователя, а также возможность перехватывать весь проходящий через него трафик.

В свою очередь руководитель отдела анализа приложений Positive Technologies Дмитрий Скляров подчеркнул, что существует возможность кражи открытых данных, которыми обмениваются устройства в локальной сети. "Можно не пускать пользователей на любые ресурсы. Можно вставлять рекламу (как это делается в Wi-Fi московского транспорта). Самое страшное на мой взгляд - это когда миллионы захваченных устройств начинают одновременно использовать для DDoS-атаки каких-либо серверов в интернете", - добавил он.

В "Лаборатории Касперского" ТАСС также отметили возможность превратить роутер в часть ботнета и использовать для осуществления DDoS-атак.

"Из огромного числа уязвимых устройств злоумышленникам может быть очень удобно строить ботнет-сети для проведения DDoS-атак", - также сообщил технический директор Check Point Software Technologies Никита Дуров.

В свою очередь директор подразделения DevOps/DevSecOps Денис Безкоровайный подчеркнул, что под угрозой могут быть данные самого пользователя атакованного роутера, а также другие веб-сайты "мишени для массовых DDOS-атак".

Устройства и пароли

Директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин отметил, что принтеры, внешние жесткие диски и флэш-накопители, подключенные ко встроенной системе на базе Linux, могут быть доступными по сети с помощью драйвера. "Все устройства из критической группы могут быть использованы в качестве агентов Tor-сетей, точек атаки, перехвата данных незащищенных соединений локальной сети", - пояснил он.

В Рунете в открытом доступе можно найти пароли для более 2 тыс. моделей роутеров и маршрутизаторов, сообщил руководитель направления ESET Threat Intelligence Александр Пирожков. "С помощью паролей по умолчанию киберпреступники получат доступ к чужой домашней сети, а также к устройствам, которые используют это интернет-соединение. Таким образом злоумышленники могут внедрять вредоносное ПО, скачивать пиратский контент, просматривать и публиковать нелегательные материалы. Отвечать за это придется жертве взлома, которая может даже не подозревать, что ее домашняя сеть кем-то взломана", - добавил эксперт.

В компании Avast также отметили, что существует уязвимость с индексом CVE-2021-45608, которая позволяет злоумышленнику создать вредоносный код для управления роутерами и запустить его с максимально возможными привилегиями, то есть мошенник может контролировать доступ к роутеру или открыть порты во внутреннюю сеть, к которой он подключен. При использовании дополнительного вредоносного кода злоумышленники могут перехватить DNS и перенаправить жертв с безопасных сайтов на вредоносные.

Для защиты своих устройств эксперт Avast Мартин Хрон рекомендовал пользователям регулярно обновлять программное обеспечение и устанавливать патчи как только они появляются, что очень важно для безопасности, поскольку часто они содержат не только новые функции, но и важные исправления, устраняющие уязвимости.