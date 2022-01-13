МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Частные инвесторы вложили в российские ценные бумаги 1,35 трлн рублей на Московской бирже, следует из сообщения торговой площадки.

При этом количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2021 год увеличилось почти вдвое и составило порядка 17 млн, или более 10% населения России. Ими открыто 27,7 млн брокерских счетов на Московской бирже.

Активность частных инвесторов в 2021 году достигла максимального уровня за всю историю наблюдений - ежемесячно сделки заключали более 2 млн человек (847 тыс. в 2020 году). По итогам 2021 года совокупный объем торгов на рынках Московской биржи достиг исторического максимума и впервые превысил отметку в 1 квадриллион рублей (рост на 6,6% к 2020 году). Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 40%, в объеме торгов облигациями - 10,1%, на спот-рынке валюты - 12,4%, на срочном рынке - 43,4%.

Число биржевых фондов, торгующихся на Московской бирже, за 2021 год увеличилось более чем в 2,5 раза до 138. Это 114 БПИФов и 24 ETF, из которых 75 БПИФ и 8 ETF допущены к торгам в 2021 году.

ИИС

По итогам 2021 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составляет 4,9 млн. За 2021 год открыто более 1,4 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС за 2021 год - 1,6 трлн рублей, в структуре оборота 87,4% составили сделки с акциями, 5,4% - с облигациями, 7,2% - с биржевыми фондами.

Регионами-лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (527,2 тыс.), Московская область (298 тыс.) и Санкт-Петербург (228,6 тыс.). В 2021 году частные инвесторы вложили в акции на Московской бирже 532 млрд рублей. Вложения в облигации составили 819 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги - 80,7% - приходилась на корпоративные облигации, 15,4% - на государственные облигации, 3,9% - на еврооблигации.

В 2021 году наиболее востребованными акциями в портфелях частных инвесторов стали бумаги Газпрома (32,2%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (16,8% и 6,2% соответственно), Норникеля (12,5%), "Лукойла" (8,6%), банка ВТБ (5,4%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (5,2%), акции ММК (4,5%), НЛМК (4,4%), Северстали (4,1%). Из акций иностранных компаний наиболее популярными были ценные бумаги Alibaba (27%), Tesla (14,2%), Apple (12,1%), Baidu (9,2%), Boeing (6,9%), NVDA (6,5%), Virgin Galactic (6,4%), Microsoft (6,2%), Intel (5,9%), Meta (5,6%).