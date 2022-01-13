Власти Крыма призвали отели полуострова работать с отечественными сервисами бронирования

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Крыма после сообщений о новых ограничениях со стороны компании Booking призвали отели и санатории полуострова пользоваться отечественными сервисами бронирования номеров. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтуризма республики.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что Booking ограничил возможность бронировать номера в Крыму более чем на одного человека. Ранее сервис бронирования вводил ограничения для туристов, сейчас номер на полуострове при помощи сайта и приложения компании можно выбрать, указав, что путешествие совершается в служебных целях.

"Министерством курортов и туризма Республики Крым рекомендовалось объектам размещения работать с российскими туроператорами и турагентами, с системами онлайн-бронирования - резидентами РФ, а также открывать собственные каналы продаж. В январе стартует новый этап туристического кешбэка, когда турист может напрямую забронировать отдых с 20% скидкой, выбрав отель на сайте мирпутешествий.рф", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что Министерство курортов и туризма Крыма неоднократно обращалось в компанию Booking с просьбой пояснить позицию и возможные ограничения по работе в регионе, на что получали уклончивый ответ о своих действиях в соответствии с санкциями, введенными по отношению к Крыму. "При этом работа продолжалась, поскольку очевидно, что экономически для компании она целесообразна. Отели Крыма получали подобные сигналы в неофициальном порядке и раньше, многие из них максимально ограничили работу с Booking либо отказались от сотрудничества", - сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что ФАС России признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг, навязывая российским отелям невыгодные условия договоров.

"Кроме того, во избежание мошенничества по отношению к гостям, недобросовестной конкуренцией и искажения данных министерством размещен на туристическом портале Travelcrimea.com реестр всех официально работающих средств размещения Крыма. Реестр отелей и санаториев республики позволяет гостю верифицировать выбранное средство размещения, связаться с ним напрямую, удостовериться в его легальности, избежать сайтов - двойников или сайтов мошенников", - говорится в пресс-релизе.

Рекорды турпотока

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику посетили 9,5 млн путешественников, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.