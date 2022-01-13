Ставрополье в 2021 году увеличило собираемость курортного сбора в 1,7 раза

ПЯТИГОРСК, 13 января. /ТАСС/. Ставрополье в 2021 году получило около 270 млн рублей курортного сбора, что в 1,7 раза больше, чем в 2020 году. Средства направлены на развитие туристической инфраструктуры региона Кавказских Минеральных Вод, сообщили журналистам в министерстве туризма и оздоровительных курортов края.

"Около 270 млн рублей принес курортный сбор Ставрополью в минувшем году. Средства сбора направлены на благоустройство и развитие курортной инфраструктуры городов - участников эксперимента", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 2020 году было собрано 159,7 млн рублей курортного сбора, таким образом, поступления выросли в 1,7 раза.

По данным министерства, в Ессентуках на средства курортного сбора проведены работы по установке воркаут-площадки, благоустроены лечебный парк и парк "Победы". В Железноводске благоустроили курортный парк и сквер в районе бальнеогрязелечебницы.

"В Пятигорске благоустроена территория сквера вокруг здания ЗАГС, реконструирован Поющий фонтан. Обустроены тротуары по одной из центральных улиц города. В Кисловодске, помимо благоустройства общественных территорий, обустроили мемориальный комплекс "Журавли" и барельефы героев Великой Отечественной войны. В работе научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия "Отель "Централь" и здания "Народный дом", - сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что в планах на 2022 год - 265,454 млн рублей поступлений за счет эксперимента по развитию курортной инфраструктуры.

"Города-курорты существенно преобразились, в том числе за счет эксперимента по взиманию курортного сбора. Это отмечают и жители городов, и гости, приезжающие к нам на лечение. Природа, источники, развитая инфраструктура - это то, что необходимо для полноценного отдыха и восстановления здоровья. И сегодня наши курорты способны все это предложить", - отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилл Реут, слова которого приводятся в сообщении.

По данным министерства, за четыре года проведения эксперимента в бюджет Ставропольского края поступило более 900 млн рублей, которые были направлены на благоустройство и развитие курортной инфраструктуры городов - участников эксперимента.

О курортном сборе

Ставропольский край - один из трех регионов страны, в которых с 2018 года проводится эксперимент по взиманию курортного сбора. На Ставрополье эксперимент будет завершен 31 декабря 2022 года. Вместе с тем глава региона Владимир Владимиров выступил с предложением ввести в регионе сбор на постоянной основе.