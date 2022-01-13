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Курс рубля на Московской бирже ослаб после заявления Рябкова по возможным санкциям США

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Курс рубля в ходе валютных торгов Московской биржи ослаб к доллару и евро, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:45 мск. Российская валюта подешевела на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.

Так, до публикации заявления курс доллара составлял 74,81 рубля (+0,14%), а курс евро находился на отметке 85,78 рубля (+0,32%). После публикации, по данным на 14:45 мск, курс доллара рос на 0,4%, до 75,01 рубля, евро - до 85,98 рубля (+0,56%).

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РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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