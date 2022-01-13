Эксперты предупредили о риске роста цен на АЗС выше инфляции впервые с 2018 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рост оптовых цен на топливо в России в 2021 году может привести к тому, что динамика розничных цен опередит инфляцию. Такое мнение высказали эксперты Аналитического центра при правительстве РФ в докладе о ситуации на рынке топлива. По их мнению, тренд на повышение розничных цен на АЗС в России сохраняется, несмотря на работу демпферного механизма, который нуждается в корректировке.

По данным Росстата, средние розничные цены на бензин в России в 2021 году выросли более чем на 9%, на дизельное топливо - почти на 11%. При этом рост оптовых цен на топливо в 2021 году превышал 20-30%. "В итоге на протяжении большей части 2021 года оптовые цены на дизельное топливо, бензин Аи-92 и бензин Аи-95 росли быстрее розничных. Обозначенные тренды по итогам года могут привести к ситуации, при которой впервые с 2018 года розничные ретейлеры будут вынуждены повысить цены, опережая уровень инфляции", - говорится в докладе Аналитического центра.

Сдерживать динамику розничных цен в России удается за счет демпфирующего механизма в нефтяной отрасли, по которому производители топлива получают компенсацию из бюджета в случае более выгодной экспортной альтернативы, и, напротив, доплачивают в бюджет при обратной ситуации. Однако, по мнению экспертов, "долгосрочный тренд роста розничных цен на топливо в России, несмотря на функционирование демпферного механизма, сохраняется".

Так, за последние пять лет цена бензина Аи-95 в России выросла на 32,4%, это на 7,5 процентного пункта (п.п.) выше накопленной инфляции за тот же период. В странах Евросоюза за этот же период цена бензина Eurosuper 95, по данным Еврокомиссии, в среднем выросла на 21,9%, что почти сопоставимо с темпами инфляции за этот же период.

Эксперты центра напоминают, что в России динамика цен на топливо в высокой степени зависит от сборов и налогов. Так, по данным Росстата, в 2020 году доля налоговой компоненты в цене топлива составляла 69%, тогда как на торговую надбавку приходилось в среднем лишь 5%. При этом с 2023 года акциз на бензин ниже пятого класса вырастет еще на 8%, на бензин ниже пятого класса - на 11%, на дизельное топливо - на 8%.

"Существующая конструкция демпферного механизма в целом оказывает стабилизационный эффект на колебания рыночной конъюнктуры, но не решает проблемы внутриотраслевых дисбалансов, повышая финансовые риски для независимых ретейлеров", - отмечают эксперты. Они считают целесообразным донастроить демпфер путем "пересмотра сочетания разных принципов ценообразования". Так, они предлагают установить нижний порог действия демпферного механизма, "чтобы стабилизационные меры не наносили ущерб благосостоянию потребителей в продолжительные периоды низких цен на нефтепродукты, как это было в 2020 - начале 2021 года".

Кроме того, эксперты предлагают уменьшить до 3-5% допустимый рост отпускной средней цены бензина Аи-92 и дизельного топлива на заводах европейской части страны относительно индикативной цены, при котором выплаты по демпферу со стороны бизнеса обнуляются. Помимо этого, эксперты рекомендуют повысить минимальный порог продаж бензина на биржевых торгах с 11% до 15%, а дизельного топлива - с 7,5% до 10%, и стимулировать торговую диверсификацию АЗС, чтобы ретейлеры могли зарабатывать на нетопливных сервисах.