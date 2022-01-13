Ночные автобусы и электробусы в Москве в 2021 году перевезли более 1 млн пассажиров

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ночные автобусы и электробусы в Москве перевезли в два раза больше пассажиров в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Ночным транспортом в прошлом году воспользовались более 1 млн человек, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"За 2021 год ночные автобусы и электробусы перевезли больше 1 млн пассажиров. Для сравнения в 2020 году эта цифра была меньше в 2 раза", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, ночной транспорт в столице был запущен в 2013 году. На данный момент в городе действуют 16 маршрутов, за 8,5 года работы ими воспользовались 9 млн пассажиров.

"Ночные автобусы и электробусы - это самый удобный и экономный способ добраться домой в темное время суток, стоимость проезда такая же, как и днем. В последние годы по просьбам пассажиров мы открываем новые маршруты и будем и дальше развивать ночной транспорт для удобства жителей", - добавил Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.