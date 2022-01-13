СвЖД выплатила в бюджеты и социальные фонды более 23 млрд рублей налогов за 2021 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Свердловская железная дорога (СвЖД) перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды более 23 млрд рублей за 2021 год, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"За 2021 год Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО "РЖД" на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 23,4 млрд рублей (+13,5% к 2020 году)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, по итогам прошлого года было перевезено 444,9 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (аналог 20-футового контейнера - прим. ТАСС), что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Перевозили, в том числе химикаты и соду, лесные грузы, нефть, цветные, черные металлы и строительные грузы. За последние пять лет показатель увеличился в два раза.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 11,4 млрд рублей, в том числе в бюджеты Свердловской области, Пермского края, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек.