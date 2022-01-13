"Транснефть" ожидает роста выручки по МСФО в 2022 году на 3,5%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. "Транснефть" прогнозирует рост консолидированной выручки по МСФО в 2022 году на 3,5% по сравнению с 2021 годом - до 1,115 трлн руб., следует из сообщения компании.

Выручка по итогам 2021 года ожидается на уровне 1,08 трлн руб. Скорректированная выручка в 2021 году составила 860,1 млрд руб., в 2022 году прогнозируется увеличение показателя на 5,1% - до 903,6 млрд руб.

Капитальные затраты "Транснефти" (без учета программы развития "Новороссийского морского торгового порта", НМТП) в 2021 году составили 167,3 млрд руб., в 2022 году они вырастут до 175,6 млрд руб.

"При этом значительное увеличение темпов инфляции начиная со 2 половины 2021 года и инфляционных ожиданий на 2022 год по сравнению с уровнем индексации тарифов на транспортировку нефти на предстоящий год могут привести к существенному увеличению давления на динамику операционных затрат", - отмечает компания.

Также в этом году "Транснефть" планирует осуществить погашение биржевых облигаций на общую сумму 62 млрд руб., и частичное погашение займов НМТП на 16,4 млрд руб., "сохранив умеренные показатели долговой нагрузки и кредитные рейтинги на уровне не ниже суверенного".

Прогноз прокачки нефти и нефтепродуктов

"Транснефть" прогнозирует увеличение транспортировки нефти по своей системе в 2022 году до 458,4 млн тонн против 449,7 млн тонн в прошлом году.

При этом транспортировка нефтепродуктов снизится с ожидаемых 38,9 млн тонн по итогам 2021 году до 36,3 млн тонн в 2022 году.

"В 2022 году компания ожидает постепенной отмены остающихся ограничений по объему добычи нефти в России и увеличения объемов транспортировки нефти по системе ПАО "Транснефть" российскими нефтяными компаниями по сравнению с уровнем конца 2021 года", - сказано в сообщении.

Ранее глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что компания в 2021 году прокачала около 445 млн т нефти, в 2022 году планирует рост на 2-4%.