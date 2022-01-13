На шахте "Сибирская" в Кузбассе из-за превышения метана приостановили добычу угля

КЕМЕРОВО, 13 января. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора временно приостановило добычу угля на шахте "Сибирская" (входит в группу компаний "Углепроминвест") в Кемеровской области из-за выявленного в ходе проверки превышения метана в выработках. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте ведомства.

"В ходе проверочных мероприятий очистного забоя "лава № 1106" были выявлены нарушения обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. Зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации газа метана в горных выработках, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. С учетом выявленных нарушений Сибирским управлением Ростехнадзора составлен протокол о временном запрете деятельности по выемке угля из лавы № 1106", - говорится в сообщении.

Административное дело возбуждено по ч. 1 ст. 9.1. КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности") в отношении двух должностных лиц предприятия, допустивших нарушения. Материалы переданы на рассмотрение в суд, который определит санкции за допущенные нарушения.

Шахта "Сибирская" расположена в Полысаевском городском округе Кузбасса. Предприятие работало до 2005 года под названием шахта "Кузнецкая", после этого добыча временно не велась, в 2016 году лицензия на недра была переоформлена и новые собственники заявили о намерении построить угольное предприятие нового поколения. По данным официального сайта группы компаний "Углепроминвест", в составе которого работает шахта, выемка угля должна была начаться в конце 2021 года. Проектная мощность составляет 6 млн тонн угля в год.