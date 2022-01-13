Южная Корея выплатит компенсацию иранскому инвестору, несмотря на санкции США

СЕУЛ, 13 января. /ТАСС/. МИД Республики Корея сообщил, что США позволят Сеулу выплатить компенсацию по арбитражному спору иранской компании Dayyani Group, несмотря на режим санкций. Как отмечает в четверг телеканал Al Arabiya, это является важным прецедентом в контексте санкционного режима США против Ирана.

Телеканал сообщает, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало правительству Южной Кореи специальную лицензию, которая позволяет выплатить компании Dayyani Group компенсацию за неудачное поглощение корейского производителя бытовой техники Daewoo Electronics. Такое решение американского регулятора фактически является редким случаем исключения из режима санкций США против Ирана.

"Данная лицензия, для получения которой представители властей наших стран проводили интенсивные консультации, позволяет нам использовать финансовую систему США для выплаты компенсации по арбитражному делу иранскому частному инвестору, в данном случае Dayyani Group", - отмечает МИД Южной Кореи в заявлении на своем сайте. В ведомстве указали, что таким образом "создана база для завершения этого спора, который оставался одним из нерешенных вопросов между Кореей и Ираном". МИД также выразил надежду, что выплата компенсации "поспособствует улучшению двусторонних отношений" между Сеулом и Тегераном.

В 2010 году южнокорейская государственная компания Korea Asset Management Corp. (KAMCO) выбрала компанию Entekhab Industrial Group, входящую в холдинг Dayyani Group, в качестве основного претендента на контрольный пакет акций Daewoo Electronics. После оформления сделки Entekhab Industrial Group заплатила KAMCO 10% от общей стоимости Daewoo Electronics, но в мае 2011 года KAMCO решила расторгнуть сделку, сославшись на неопределенность с финансированием, и отказалась вернуть уплаченную сумму иранскому инвестору. В 2015 году Иран подал иск.

В 2018 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров обязал Южную Корею возместить компании Dayyani Group около 73 млрд вон ($61 млн), однако выплата компенсации была невозможна из-за санкций США, действующих в отношении Ирана.

Это не единственный спорный вопрос в деловых отношениях Ирана и Южной Кореи. В 2021 году Тегеран пригрозил подать в суд на Сеул, если тот не заплатит более $7 млрд за поставки нефти, сделанные в последние несколько лет. Оплата не была осуществлена из-за того, что в ноябре 2018 года США ввели санкции в отношении Ирана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Сеулу, покупать иранское топливо. Южная Корея утверждает, что депонировала в своих банках средства, которые предназначены для оплаты иранской нефти, но не может перевести их Тегерану из-за санкционного режима.