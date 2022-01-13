Цена бензина Аи-92 на бирже выросла более чем на 2%

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" по итогам торгов в четверг увеличилась на 2,1%, а бензина марки "Премиум-95" - на 3,1%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 возросла за день на 2,1% и составила 51,89 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 3,1%, до 54,78 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 дорожает второй торговый день подряд, в то время как бензин Аи-95 - четвертый торговый день подряд.

Дизельное топливо также продолжает расти в цене. Стоимость летнего дизеля увеличилась на 1,8%, до 53,62 тыс. рублей за тонну, межсезонного - также на 1,8%, до 54,83 тыс. рублей за тонну. При этом зимний дизель дешевеет второй день подряд - его стоимость уменьшилась на 0,7%, до 64,61 тыс. рублей за тонну.

Цена топочного мазута после трехдневного роста снизилась на 0,2%, до 26,11 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 3,9%, до 31,83 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 1,9% и достигла 59,12 тыс. рублей за тонну, таким образом установив новый исторический максимум. Предыдущий рекорд стоимости этого вида топлива был достигнут 8 декабря 2021 года (58,61 тыс. рублей за тонну).