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Еврокомиссия пока не решила, нарушал ли "Газпром" нормы ЕС по поставкам газа в кризис

Замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер отметила, что "не хочет спекулировать по делу, в котором ЕК пока находится на ранней стадии"
© Игорь Кубединов/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Еврокомиссия "с нетерпением ожидает" ответы "Газпрома" на свой официальный запрос о снижении поставок газа в ЕС в период газового кризиса, но пока не сделала никаких заключений о наличии нарушений со стороны российской компании. Об этом заявила в четверг замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

"Мы изучаем это дело в приоритетном порядке, поскольку это необычно, когда компания в условиях повышенного спроса снижает поставки. Мы направили запросы компаниям в энергетическом секторе, мы получили много ответов, но мы пока ожидаем ответов в том числе - с особым нетерпением - со стороны "Газпрома". Я не хочу спекулировать по делу, в котором мы пока находимся на ранней стадии", - сказала она.

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