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Международные резервы РФ за неделю выросли до $630,6 млрд

По данным ЦБ, резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти полностью скомпенсированных отрицательной переоценкой

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 31 декабря 2021 года выросли на $0,1 млрд (или на 0,02%) и составили $630,6 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила почти полностью скомпенсированных отрицательной переоценкой, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, международные резервы РФ на 24 декабря 2021 года увеличились на $4,2 млрд (или на 0,7%) и достигли $630,5 млрд.

Объем международных резервов Российской Федерации на 7 января 2022 года составил $630,5 млрд, практически не изменившись с начала года, уточняется в материалах регулятора.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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