"Уральские авиалинии" с февраля начнут выполнять прямые рейсы из Жуковского на Мадейру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в феврале приступит к выполнению прямых рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в Фуншал (остров Мадейра, Португалия), сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика в четверг.

"Рейсы Жуковский - Фуншал - Жуковский будут выполняться с 20 февраля 2022 года по воскресеньям", - говорится в сообщении.

По данным сайта аэропорта Жуковский, полеты по направлению сейчас не осуществляются.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 52 авиалайнера.