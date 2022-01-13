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"Уральские авиалинии" с февраля начнут выполнять прямые рейсы из Жуковского на Мадейру

Полеты будут осуществляться по воскресеньям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в феврале приступит к выполнению прямых рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в Фуншал (остров Мадейра, Португалия), сообщается в Telegram-канале авиаперевозчика в четверг.

"Рейсы Жуковский - Фуншал - Жуковский будут выполняться с 20 февраля 2022 года по воскресеньям", - говорится в сообщении.

По данным сайта аэропорта Жуковский, полеты по направлению сейчас не осуществляются.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus, перевозчик эксплуатирует 52 авиалайнера.

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