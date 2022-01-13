Около тысячи новых специалистов потребуется для эксплуатации БН-1200 Белоярской АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Не менее тысячи специалистов потребуется подготовить для эксплуатации энергоблока БН-1200 Белоярской АЭС. Специалисты должны будут обладать знаниями в области эксплуатации АЭС с реакторами на быстрых нейтронах, сообщили в пресс-службе Белоярской АЭС.

"Для эксплуатации энергоблока БН-1200 потребуется подготовить не менее 1 тыс. новых специалистов", - сообщили в пресс-службе.

Подготовкой специалистов для эксплуатации, проектирования, монтажа и ремонта Белоярской АЭС занимаются два вуза - Уральский федеральный университет и Томский политехнический университет, отметили на станции.

"Учебные заведения имеют многолетний опыт обучения специалистов для атомной отрасли, в том числе они готовили кадры для энергоблока БН-800. Принятие окончательного решения о строительстве БН-1200 даст старт подготовке дополнительных специалистов в данных вузах. Готовые специалисты Белоярской АЭС должны обладать знаниями в области теплофизики, безопасности ядерных энергетических установок, технологий диагностики и ремонта оборудования АЭС, эксплуатации атомной станции с реакторами на быстрых нейтронах - в настоящее время эту технологию использует только Белоярская АЭС", - сказали на станции.

Энергоблок БН-1200 планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.