Железнодорожную ветку для промпарка "Ворсино" под Калугой построят в 2022 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей направят в Калужской области на строительство железнодорожной ветки к крупнейшему в регионе индустриальному парку "Ворсино". Этот проект будет реализован в 2022 году в рамках соглашения с ОАО "РЖД", сообщил в четверг в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме губернатор Владислав Шапша.

"У нас реализован первый в Российской Федерации проект концессии с ОАО "РЖД", этот проект был направлен на строительство [железнодорожной] ветки длиной в общей сложности 8 километров в особой экономической зоне "Людиново", <...> проект стоимостью 1 миллиард рублей. <...> В этом году еще одна ветка будет построена - в "Ворсино", тоже за миллиард рублей", - сказал Шапша.

Он отметил, что проект будет реализован в рамках соглашения с РЖД, которое планируется заключить в 2022 году. Ожидается, что ввод в эксплуатацию нового железнодорожного пути повысит инфраструктурные возможности промпарка, увеличит грузооборот и будет стимулировать приток инвестиций в экономику региона.

"Ворсино" является крупнейшим индустриальным парком Калужской области. Резидентами парка являются более 50 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L'Oreal, Nestle, AstraZeneca, НЛМК, Total, Greif. В индустриальном парке расположен мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Фрейт вилладж Ворсино", ставший частью проекта "Новый Шелковый путь".

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.