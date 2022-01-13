К трем муниципалитетам Омской области проложат магистральный газопровод

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Газа в Тевризском месторождении в Омской области, где после ремонта одной из скважин была решена проблема газоснабжения трех северных районов региона, хватит при нынешнем потреблении минимум на 5 лет, сообщила в четверг пресс-служба правительства Омской области. За этот срок к этим трем муниципалитетам будет проложен магистральный газопровод.

Отключения частных жилых домов от газоснабжения начались в Тарском, Тевризском и Знаменском районах на севере Омской области еще зимой 2019 года. Из-за выросшего в сильные морозы потребления газа и истощения месторождения жители были вынуждены отапливать помещения дровами и электрическими нагревателями.

"По прогнозам геологической разведки, при нынешних объемах потребления газа в месторождении хватит минимум на пять лет. Этого хватит до введения в эксплуатацию магистрального газопровода Большеречье - Тара, который позволит обеспечить газом север Омской области. Его строительство будет вести компания "Газпром" в рамках программы газификации Омской области на 2021 - 2025 годы", - сообщила пресс-служба.

Ремонт обводненной скважины №6 был завершен 31 декабря 2021 года, после чего добыча газа выросла до 50 тыс. кубометров в сутки при зафиксированном максимальном потреблении газа в этих районах около 35 тыс. кубометров. Уже 14 января власти восстановят газоснабжение абонентов в Тарском районе, 18 января - в Знаменском районе и 19 января - в Тевризском. Всего к сетям будет подключено 2 124 абонента. Также газ будет подан промышленным предприятиям, которые были отключены от газоснабжения уже несколько лет назад.

Добыча природного газа на Тевризском месторождении была организована в 1998 году для снабжения трех районов - Тевризского, Знаменского и Тарского, где проживает около 70 тыс. человек. Скважина № 6 был обводнена и много лет не эксплуатировалась. Газ в последние годы добывался из двух скважин, одна из которых летом 2021 года тоже заполнилась водой. Единственная рабочая скважина была не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа.