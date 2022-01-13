Аэропорты Москвы обслужили 2,44 млн пассажиров в новогодние праздники

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово в новогодние праздники обслужили 2,44 млн человек и более 17,7 тыс. рейсов, что больше, чем в прошлом году, на 41%. Внутри России было совершено 70% полетов. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

"В новогодние праздники аэропорты Москвы обслужили 2,44 млн пассажиров. Наибольшее количество пассажиров было обслужено в аэропорту Шереметьево - почти 1,1 млн человек. Услугами аэропорта Внуково воспользовались более 568 тыс. пассажиров, Домодедово - почти 779 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

На внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Симферополь, Минеральные воды, Екатеринбург и Мурманск. Из международных направлений наиболее востребованными стали города Турции, Азербайджана, ОАЭ и Египта.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявил о том, что авиакомпании РФ по итогам 2021 года перевезли около 112 млн пассажиров, что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года.