В Липецкой области к весне ликвидируют проблему обманутых дольщиков

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Проблема обманутых дольщиков будет полностью ликвидирована в Липецкой области к весне. В регионе завершаются работы в последнем из более чем 20 многоквартирных домов, сообщил в четверг глава областной администрации Игорь Артамонов в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"У нас остался с 90% готовностью один дом, по стратегическим сложностям, подорожанию стройматериалов и так далее там затянулись процессы и строитель много переделывал от предыдущих конструкций [застройщиков]. Мы рассчитываем, что в марте-апреле его сдадут, и люди получат все ключи. То есть у нас остался только один из 21 домов на момент моего прихода в регион", - сказал Артамонов.

В 2018 году, когда Артамонов возглавил администрацию Липецкой области, в регионе насчитывалось более 2,5 тыс. человек обманутых дольщиков, было возбуждено четыре уголовных дела в отношении компаний-застройщиков. Власти Липецкой области заявили, что полностью решат проблему до конца 2021 года, они нашли инвесторов, которые согласились достроить дома.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.