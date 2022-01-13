Приангарью выделили почти 490 млн рублей на строительство дамб в зоне паводка

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство России выделило Иркутской области дополнительно почти 490 млн рублей на строительство дамб в зоне паводка 2019 года. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор региона Игорь Кобзев в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мы в этом году намерены все дамбы ввести в эксплуатацию. Это 11 дамб. Не просто идет [строительство] и с учетом эпидемии, и вопросов по строительным материалам с точки зрения удорожания строительных работ. Но правительство России пошло навстречу и нам дополнительное финансирование выделили", - сказал Кобзев. Он уточнил, что сумма составляет 489 млн рублей.

Губернатор пояснил, что удорожание строительных работ связано с ростом цен на стройматериалы. Ранее на строительство дамб направили почти 7 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

В 2021 году удалось достроить дамбу в труднодоступном селе Алыгджер. В девяти населенных пунктах строительство защитных сооружений продолжается. Ввести их в эксплуатацию в 2021 году не позволил высокий уровень воды в реках. В частности, планировалось завершить строительство дамбы в Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка. Ввод дамб в эксплуатацию перенесли на 2022 год.

В 2019 году в Иркутской области прошли разрушительные летние паводки. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах подтопило почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыло потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.