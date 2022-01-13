Иран выступил за синхронизацию электросетей с Россией

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Иран заинтересован в синхронизации своих электросетей с российскими. Об этом сообщил в четверг в интервью агентству IRNA глава комиссии по промышленности Тегеранской палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Алиреза Колахеи.

"Синхронизация электросетей Ирана и России может оказаться полезной для удовлетворения спроса, - сказал он. - Проекты объединения электросетей не редкость в европейских странах, и если Иран подключит свою электросеть к российской, то это принесет хороший доход, а также позволит лучше удовлетворять потребности потребителей".

По его словам, в настоящее время Иран поставляет электроэнергию в Ирак, Афганистан и Пакистан, а также синхронизировал электросети с Туркменией и Арменией для переброски электроэнергии между странами в периоды пиковых нагрузок.

Ранее советник министра энергетики Ирана по международным делам Мохаммад Али Фарахнакиан в интервью IRNA сообщил, что процесс взаимного подключения электросетей между Россией, Азербайджаном и Ираном начнется в мае 2022 года. По его мнению, появление энергетического коридора на севере Ирана принесет стране ощутимую выгоду и может снизить потребности инвестирования в развитие электроэнергетики республики. Учитывая, что пик спроса на электроэнергию в России приходится на зиму, а в Иране - на лето, проект соединения сетей поможет обеим странам удовлетворять внутренний спрос на электроэнергию, считает он.